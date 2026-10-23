Nişanlısı tarafından öldürülmüştü: Avukat Özge'ye cübbeli veda
İzmir'in Menemen ilçesinde, 3 Ekim'de nişanlandığı Hakkari'de görevli polis memuru Aykut Erol tarafından tabancayla vurularak katledilen 26 yaşındaki Avukat Özge Penbegül, gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç avukatın cenaze töreninde tabutunun üzerine meslektaşları tarafından avukatlık cübbesi örtüldü.
Olay, Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde anne ve babası tatilde olan Avukat Özge Penbegül’ün evinde meydana geldi.
3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Penbegül, nişanlısının tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Kendisini de vuran Erol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hayatının baharında katledilen Özge Penbegül için Menemen Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Vedat Yılmaz, Başsavcı Soner Erden, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Penbegül'ün tabutunun üzerine meslektaşları tarafından avukatlık cübbesi serildi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Cenazede acılı aile gözyaşlarına hakim olamadı.
Polis emeklisi baba Ozan Penbegül yakınlarının desteğiyle ayakta durabilirken, rahatsızlanan anne Özlem Penbegül töreni sağlık ekiplerinin eşliğinde ambulanstan takip etti.
Kılınan cenaze namazının ardından genç avukatın cansız bedeni Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.