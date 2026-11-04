İçişleri Bakanlığı 21 ilde düğmeye bastı: MASAK incelemesinden milyarlarca liralık dev vurgun çıktı

MASAK raporlarının detaylandırdığı soruşturmada, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 27 milyar 509 milyon TL tutarında devasa bir işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Vatandaşları çeşitli hileli yollarla 464 milyon TL dolandırdığı belirlenen 327 şüpheli, emniyet birimlerinin başarılı baskınlarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan şahıslardan 198'i tutuklanırken, 129 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklama şöyle:

"21 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 464 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 327 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

-198’i tutuklandı.

-129’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 21 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin ederek,

-Sahte sağlık raporu hazırlama vaadi sunarak,

-Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak,

-Yüksek kazanç sağlama amacıyla yatırım vaadiyle,

-Araç, ev, yedek parça satışı ve sahte araç kiralama ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."