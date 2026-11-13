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Kılıçlı yeminde AYM kararı: 5 teğmenin başvurusu reddedildi

09:15, 13/11/2026, Cuma
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Korsan yemin

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak Subay Andı okudukları gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenin AYM'ye yaptığı başvuru sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, adil yargılanma hakkı ihlali iddiasını "konu bakımından yetkisizlik" gerekçesiyle kesin olarak reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası kılıç çattıkları gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenin adil yargılanma hakkı ihlali başvurusunu "konu bakımından yetkisizlik" nedeniyle kesin olarak reddetti.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak Subay Andı okudukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezasına çarptırılan beş teğmenin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bireysel başvuru sonuçlandı.
Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar
 ve
Talip İzzet Akarsu
'nun adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu inceleyen AYM İkinci Bölüm Üçüncü Komisyonu, dosyayı
"konu bakımından yetkisizlik"
gerekçesiyle kesin olarak kabul edilemez buldu.

Gerekçeli kararda "ortak koruma alanı" vurgusu

Üyeler Rıdvan Güleç ve Yıldız Seferinoğlu'ndan oluşan komisyonun 6 Kasım 2026 tarihli kararında, 6216 sayılı Kanun'un 45'inci maddesinin birinci fıkrasına atıf yapılarak bir bireysel başvurunun esastan incelenebilmesi için ihlal edildiği öne sürülen hakkın hem Anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki ortak koruma alanında yer alması gerektiği hatırlatıldı. AİHS'in adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinin yalnızca medeni hak ve yükümlülüklere dair uyuşmazlıklar ile bir suç isnadının esası karara bağlanırken uygulanabileceği vurgulanan gerekçede, "Başvuruya konu ihlal iddialarının Sözleşme'nin 6. maddesi kapsamına girmediği, dolayısıyla Anayasa ve Sözleşme'nin ortak koruma alanında olmadığı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Komisyon, diğer şartları incelemeye gerek duymadan yargılama giderlerinin de başvurucular üzerinde bırakılmasına hükmetti.

Mezuniyet töreni sonrası başlayan disiplin süreci

Söz konusu ihraç süreci, 30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasıyla başlamıştı. Olayın akabinde yürütülen disiplin soruşturması neticesinde beş teğmen ile birlikte üç komutan hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası uygulanmıştı.



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Başlıklar :batuhan gazi kılıçdeniz demirtaşebru eroğlutürk silahlı kuvvetlerikılıç yeminitsk
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Kılıçlı yeminde AYM kararı: 5 teğmenin başvurusu reddedildi
Korsan yemin
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