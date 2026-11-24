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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihinde önemli bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Yarın oynanacak Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte 46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe formasıyla hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk isim olacak.

Stamford Bridge'de tarihi gece

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge'de oynanacak mücadele, Emre Belözoğlu açısından ayrı bir anlam taşıyor. Futbolculuk döneminde Şampiyonlar Ligi heyecanını sarı-lacivertli formayla yaşayan Belözoğlu, bu kez teknik direktör olarak aynı arenada boy gösterecek.

Fenerbahçe formasıyla 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla toplam 227 karşılaşmada görev alan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

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Tecrübeli isim, grup aşamasında Porto ile oynanan iki karşılaşmada ve Dinamo Kiev mücadelesinde sahada yer aldı.

Teknik direktör olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde

Futbolculuk kariyerinde Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Belözoğlu, yarın Shakhtar Donetsk karşısında teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe tarihinde özel bir yere sahip olacak 46 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpte futbolcu ve teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan ilk isim unvanını elde edecek.

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