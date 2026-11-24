Erzurum soğuğuna karşı Kazım Karabekir Stadı'nda sıcak hava perdesi

Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'nda yedek kulübelerine kurulan özel ısıtma sistemiyle futbolculara daha sıcak ve konforlu bir ortam sunuluyor. Stat zemini ve tribünlerdeki ısıtma sistemleri de yenilendi.