Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Gençlerbirliği, 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına başladı.
Kaleci İrfan Can Eğribayat da antrenmanda yer aldı.
Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Storck yönetiminde yapılan idman, kulübün açıklamasına göre yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İdman, ısınma koşusuyla başladı; ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı.
Dar alanda çeşitli pas organizasyonları yapan kırmızı-siyahlı ekip, ardından minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyun oynadı.
Koşuyla sona eren çalışma, haftanın ilk antrenmanı oldu.
Başkent temsilcisi, bugünkü çalışmalarını akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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