Geçen hafta evinde uzatmada yediği golle Eskişehir Anadolu ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın Balıkesir derbisinde Ayvalıkgücü Belediyespor'un misafiri olacak.
13'üncü hafta mücadelesi, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.
Balıkesirspor 4'üncü, Ayvalıkgücü 8'inci sırada
Grupta Balıkesirspor 24 puanla 4'üncü sırada bulunurken Ayvalıkgücü 22 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.
Hakeme hakaret nedeniyle 3 maç men cezası alan teknik direktör Cem Kavçak, Balıkesirspor'da görev yapamayacak.
Ege temsilcileri zorlu sınavlarda
Gruptaki diğer Ege temsilcileri de zorlu sınavlar verecek.
Eser Kardeşler'in yerine Gökhan Kaynak'la anlaşarak teknik direktör değişimine giden düşme hattındaki Denizli İdmanyurdu, Uşakspor'u konuk edecek.
Bigaspor ise Play-Off yarışındaki rakibi Bursa Yıldırım'ı ağırlayacak. İki karşılaşmada da ilk düdük 15.00'te çalacak.
Teknik direktör Ömer Kaplan'la yollarını ayırıp Mustafa Ali Gözlükaya ile anlaşan Söke 1970, 13.00'teki randevuda evinde zirve takipçisi Eskişehirspor'la rakip olacak.
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