Normal şartlarda ana renkleri sarı-siyah olan ve kendi sahasındaki maçlara genellikle bu renklerle çıkan AEK, bu karşılaşmada açık mavi (Yunanistan bayrağının rengi) formayı tercih edeceğini açıkladı. Yunan basını da bu hamleyi siber saldırıya sahada verilen sembolik bir yanıt olarak yorumladı.