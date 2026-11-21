Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı AEK, maçta giyeceği forma tercihini değiştirdi. Yunan kulübü, resmi internet sitesinin Türk hackerlar tarafından saldırıya uğradığını duyurarak sarı-siyah renkleri yerine açık mavi formayla sahaya çıkacağını açıkladı.
Galatasaray'ın 8 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde konuk olacağı AEK'dan karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir hamle geldi.
Yunan ekibi, resmi internet sitesine Türk hackerlar tarafından saldırı düzenlendiğini öne sürdü ve saldırıyı "provokatif ve aşırı milliyetçi içerikli korkakça bir saldırı" olarak nitelendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, saldırının ardından Galatasaray karşısında farklı bir forma tercih edileceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, saldırının ardından Galatasaray karşısında farklı bir forma tercih edileceği belirtildi.
Normal şartlarda ana renkleri sarı-siyah olan ve kendi sahasındaki maçlara genellikle bu renklerle çıkan AEK, bu karşılaşmada açık mavi (Yunanistan bayrağının rengi) formayı tercih edeceğini açıkladı. Yunan basını da bu hamleyi siber saldırıya sahada verilen sembolik bir yanıt olarak yorumladı.
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