Menemen Futbol Kulübü, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la karşılaşacak.
Menemen, son olarak deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Seza Çimento Elazığspor'la 1-1 berabere kalmıştı.
Maç Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak
Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü, Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te çalacak.
Sıralamada 15 puanla 12'nci basamakta yer alan Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez, zorlu maça çıkacaklarını ve tek hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getirdi.
Şanlıurfaspor ise haftaya 24 puanla 5'inci sırada girdi.
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