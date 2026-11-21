Aliağa Futbol, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetimindeki ilk maçında evinde Sebatspor'u yenip çıkışa geçtikten sonra yarın deplasmanda sonuncu Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma, Adana Ali Hoşfikirler Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak.
Aliağa FK 4'üncü, Adana Demirspor son sırada
Aliağa FK, zirve hesapları yaparken bu maç öncesi 26 puanla 4'üncü sıraya yerleşti.
Son sırada ise eksi 55 puanla Adana Demirspor yer aldı.
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