Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Yarı finalde Gana'ya mağlup olan milli takım, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen organizasyonda üçüncülük için Brezilya ile mücadele edecek.
Türkiye-Brezilya maçı 23 Kasım Pazartesi günü TSİ 02.00'de oynanacak.
Fas ile Gana ise aynı gün TSİ 04.30'da şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
Organizasyon tarihinde 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye, ayrıca İstanbul'da 2022'de düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.
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