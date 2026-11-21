Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 kaybeden Göztepe, 15 puanla 10'uncu sırada girdiği milli aranın ardından yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Alper Akarsu, 12. haftada saat 13.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda başlayacak maçta düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Murat Şener yapacak, dördüncü hakem olarak ise Yusuf Adnan Kendirciler görev alacak.

Sundberg ile Bayrak forma giyebilecek

Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ile sağ bek Ogün Bayrak, Göztepe'de verilen arada tedavilerini tamamladı ve görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Reklam Reklam

DHA Göztepe, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK deplasmanında karşılaşacak; fotoğrafta Göztepe oyuncuları gol sevincini yaşıyor.

Göztepe deplasmanda 11 puan topladı

Göztepe, bu sezon deplasmanda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

İzmir temsilcisi, ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ulaştığı 15 puanla 10. sırada bulunuyor.

Erzurumspor FK ise 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alıp 14 puanla 12. sırada yer alıyor.

Erzurum ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde ederken 2 kez de mağlup oldu.

IHA Erzurumspor FK

Süper Lig'de 5. randevu

İki takım, Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 2'sini Erzurumspor FK kazandı, 1 karşılaşma berabere bitti, Göztepe ise 1 galibiyet aldı. Erzurumspor FK 5 gol kaydederken Göztepe de rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Erzurum'da oynanan karşılaşmalarda Erzurumspor FK 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, sahasında Göztepe'ye mağlup olmadı.

İki takım son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de karşılaşmıştı. Erzurum'da oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanmış, Göztepe ise evinde rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

DHA Göztepe oyuncuları, milli aranın ardından yarın Erzurumspor FK deplasmanında oynayacakları Trendyol Süper Lig 12. hafta maçı öncesi bir araya geldi.

Reklam Reklam

Spor

Ampute Milli Takım Dünya Kupası'nda üçüncülük maçına çıkacak

Spor

Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi tek eksik

Spor

RAMS Park'ta oynanacak İspanya Süper Kupası finalinin biletleri tükendi