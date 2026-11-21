Gaziantep FK forması giyen Serdar Dursun, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Tecrübeli golcü, Osimhen'in birçok açıdan kendisinden daha iyi olduğunu kabul ederken son vuruş konusunda ise kendisini öne çıkardı.
Gaziantep FK'nın 35 yaşındaki santrforu Serdar Dursun, HT Spor'a verdiği röportajda Victor Osimhen hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Nijeryalı yıldızın tekniğini yorumlayan tecrübeli futbolcu, gol vuruşları konusunda ise kendisini Osimhen'den daha iyi gördüğünü söyledi.
Serdar Dursun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen'in çok temiz bir tekniği yok. Bence ligin en iyi forveti. Her konuda benden daha iyi ama benim son vuruşlarım Osimhen'den daha iyi. Zaten istatistikler ortada. Benim milli takımda ve Fenerbahçe'de oynadığım dakikaya bakarsanız son 10 sende her ikinci maçta gol atan bir oyuncuyum."
Serdar Dursun, bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada toplam 260 dakika süre aldı. Tecrübeli santrfor, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist üretti.
Victor Osimhen ise Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı.
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