Serdar Dursun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Osimhen'in çok temiz bir tekniği yok. Bence ligin en iyi forveti. Her konuda benden daha iyi ama benim son vuruşlarım Osimhen'den daha iyi. Zaten istatistikler ortada. Benim milli takımda ve Fenerbahçe'de oynadığım dakikaya bakarsanız son 10 sende her ikinci maçta gol atan bir oyuncuyum."