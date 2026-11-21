Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi siyah-beyazlılarda önemli bir eksik bulunuyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 22 puanla 4. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ta tek eksik
Siyah-beyazlılarda Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var. Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
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