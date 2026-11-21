Arda Turan'dan sert çıkış! "Fenerbahçe maçında..."

Ukrayna Ligi'nde Livyi Bereh ile 1-1 berabere kalan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan maç sonu adeta küplere bindi. Takımının ortaya koyduğu futboldan hiç memnun olmadığını belirten genç çalıştırıcı, hem oyuncularını eleştirdi hem de kendisini gözden geçireceğini söyledi.