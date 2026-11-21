Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Ahli, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve maçın en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral, galibiyetin ardından yaptığı hareketle gündem oldu.
Al-Ahli ile Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. haftasından ertelenen mücadelede karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun golüyle geriye düşen Al-Ahli, rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo, maçta penaltı vuruşundan yaralanamayarak büyük üzüntü yaşadı.
Bu sonuçla Al-Ahli puanını 24'e yükseltirken Al-Nassr 28 puanda kaldı.
Ev sahibi ekipte ilk 11'de görev yapan Merih Demiral ise performansıyla karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.
Mücadelenin ardından millî futbolcunun galibiyet sevincindeki hareketi dikkat çekti. Merih Demiral, sahanın ortasına bayrak dikerek zaferini kutladı. Bayrağı diktiği sırada tribünlerden yükselen büyük ses de kameralara yansıdı. O anlar için TIKLAYIN
Merih Demiral, kutlamalar sırasında tribünlere dönerek Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını gösterdi. Millî futbolcu, "Bizde 2 tane var, onlarda sıfır" işaretiyle rakiplerine göndermede bulundu.
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