Yarın deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaşmıştı.
Oğuzhan Demir düdük çalacak
Saat 13.00'te başlayacak müsabakada Kırklareli Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Demir düdük çalacak.
Kütahyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören stoper Şahan Akyüz, Fethiyespor'da forma giyemeyecek.
Fethiyespor haftaya 11 puanla 12'nci sırada girerken, Kırklarelispor 10 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor.
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