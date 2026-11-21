TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Kayserispor'a 6-0, evinde de Esenler Erokspor'a 5-0 yenilen Muğlaspor, milli araya moralsiz girdi.
Muğlaspor, yarın Batman Petrolspor deplasmanında sahaya çıkacak.
Maç Batman Şehir Stadı'nda oynanacak
Burak Demirkıran'ın yöneteceği karşılaşma, Batman Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.
Konuk Muğlaspor'da Venezuelalı stoper Luis Mago, kırmızı kart cezası nedeniyle Batman deplasmanında forma giyemeyecek.
Muğlaspor geride kalan 14 maçta 18 puan toplarken, Play-Off hattında yer alan Batman Petrolspor 24 puanı hanesine yazdırdı.
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