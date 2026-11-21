Karacabey Belediyespor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollar ayrıldı, bu görev için 53 yaşındaki Burhanettin Basatemür getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Kulüpten hoş geldin mesajı
Karacabey Belediyespor yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burhanettin Basatemür ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Basatemür, teknik direktörlük kariyerinde Turgutluspor, Altınordu, Kasaba Spor, Saruhanlı Belediyespor, Alaşehir Belediyespor, Somaspor, Menemen FK ve son olarak Karşıyaka'da görev yaptı.
Bu takımlardaki performansıyla dikkat çeken deneyimli teknik adam, en son Karşıyaka'da görev almıştı.
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