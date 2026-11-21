Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Karacabey Belediyespor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollar ayrıldı, bu görev için 53 yaşındaki Burhanettin Basatemür getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kulüpten hoş geldin mesajı

Karacabey Belediyespor yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burhanettin Basatemür ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Basatemür, teknik direktörlük kariyerinde Turgutluspor, Altınordu, Kasaba Spor, Saruhanlı Belediyespor, Alaşehir Belediyespor, Somaspor, Menemen FK ve son olarak Karşıyaka'da görev yaptı.

Reklam Reklam

Bu takımlardaki performansıyla dikkat çeken deneyimli teknik adam, en son Karşıyaka'da görev almıştı.

Spor

Göztepe, Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında çıkış arayacak

Spor

Karşıyaka, Alanya 1221 karşısında 6'da 6 yapma peşinde

Spor

Somaspor yarın evinde Seza Çimento Elazığspor'la kritik maça çıkıyor