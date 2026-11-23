Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Tarfin'li oyuncu, Beşiktaş Fuzul savunmasına karşı sayı denemesi yapıyor.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş Fuzul, konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 92-88 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekip 5. galibiyetini alırken, Fenerbahçe 3. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş devreye 19 sayı farkla gitti

Derbinin ilk dakikaları dengeli bir oyunla geçildi.

Peş peşe top kayıpları yaşayan Fenerbahçe Tarfin karşısında üç sayı çizgisinin gerisinde ve boyalı alanda etkili olan Beşiktaş Fuzul, 6. dakikayı 18-11 önde tamamladı.

Farkı bir ara 15 sayıya (29-14) çıkaran siyah-beyazlı ekip, birinci periyodu 29-18 üstün kapattı.

Fenerbahçe, ikinci çeyreğe Horton-Tucker, Clyburn ve Forrest'ın sayılarıyla girerek 13. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 31-24.

Jeffries ve Furkan Korkmaz ile hücumda yeniden ritmini bulan Beşiktaş, rakibine karşılık verdi ve ikinci şans sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi.

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Ribauntlarda sarı-lacivertli ekibe göre üstün olan siyah-beyazlılar, Walker'ın serbest atış çizgisinden 3'te 3 yapmasıyla soyunma odasına 19 sayılık (54-35) avantajla girdi.

DHA Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş Fuzul'un 12 numaralı oyuncusu topu süründürürken, Fenerbahçe Tarfin'den 11 numaralı oyuncu savunma yapıyor.

İkinci yarıda iki diskalifiye

Düşük tempoda oynanan ikinci yarıda, üçüncü periyodun peş peşe yaşanan pozisyonlarında Fenerbahçe Tarfin'de önce oyun kurucu Wade Baldwin, sonra başantrenör Sarunas Jasikevicius oyundan diskalifiye edildi.

Diskalifiyeler Baldwin için 26.43, Jasikevicius için 27.01 olarak kayda geçti.

Top kayıplarını sürdüren rakibi karşısında arka arkaya basketler bulan Beşiktaş Fuzul, 29. dakikada farkı 21 sayıya (73-52) yükseltti ve final periyoduna 73-54 üstün gitti.

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Horton-Tucker maça tutundu

Fenerbahçe, son çeyrekte Horton-Tucker ile maça tutundu.

Sarı-lacivertli takım, ABD'li oyuncunun skorer kimliğiyle farkı eritirken, Beşiktaş Wilbekin ile rakibine karşılık verdi.

Bitime 1,5 dakika kala Horton-Tucker'la bir basket kaydeden konuk ekip, farkı 3 sayıya düşürdü: 88-85.

Beşiktaş'ın Morgan ile bulduğu baskete Larkin'in sayılarıyla yanıt veren Fenerbahçe, 48 saniye kala farkı bu kez 2'ye indirdi: 90-88.

Kalan sürede Wilbekin ile serbest atış çizgisinde isabetler bulan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 92-88 kazandı.

IHA Beşiktaş Fuzul'un savunmasında top süren Fenerbahçe Tarfin'li oyuncu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş Fuzul'a 92-88 mağlup oldu.

Wilbekin 21, Horton-Tucker 34 sayı kaydetti

Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin'in 21 sayısı derbide galibiyete katkı sağladı.

Fenerbahçe Tarfin'de ise Talen Horton-Tucker'ın 34 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı; maçı Zafer Yılmaz, Alper Özgök ve Batuhan Söylemezoğlu yönetti.

Beşiktaş Fuzul'da Dotson 2, Walker 12, Jeffries 8, Metecan Birsen 5, Zizic 10, Berk Uğurlu 5, Morgan 10, Wilbekin 21, Omoruyi 4, Brown 2 ve Furkan Korkmaz 13 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Tarfin'de ise Forrest 2, Horton-Tucker 34, Juzang 9, Shields 6, Sertaç Şanlı 5, Larkin 12, Baldwin 5, Melih Mahmutoğlu 3, Powell 6, Onuralp Bitim ve Clyburn 6 sayıyla oynadı.

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Beş faulle oyundan çıkanlar arasında Beşiktaş Fuzul'dan Dotson 36.48'de, Fenerbahçe Tarfin'den Horton-Tucker 39.56'da yer aldı.

Siyah-beyazlılarda Eugene Omoruyi, sarı-lacivertli ekipte ise Trent Forrest ilk yarıda yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle ikinci yarıda forma giyemedi.

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmayı yerinde takip etti.

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