Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Yukatel Denizli Basket'i 82-79 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından yeşil-kırmızılı ekip, iç sahada çıktığı 5 müsabakada 4. galibiyetini elde etti.

Deplasmanda 3 yenilgi, evinde 4 galibiyet

Deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 galibiyet alan Karşıyaka, iç sahadaki performansıyla rakiplerine gözdağı verdi.

Galatasaray, Çayırova Belediyesi, Beşiktaş ve son olarak Yukatel Denizli Basket'i dize getiren yeşil-kırmızılı ekip, taraftarı önünde yalnızca Fenerbahçe'ye kaybetti.

DHA Karşıyaka oyuncu ve teknik heyeti, Yukatel Denizli Basket'i 82-79 yendikleri maçın ardından taraftarla birlikte coşuyor.

Markovic: Dokuzuncu haftada beşinci galibiyetimizi aldık

Denizli temsilcisini 82-79 yenen Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, maçın ardından kulübün sosyal medya hesabına yaptığı değerlendirmede konuştu.

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Markovic, "Tam olarak böyle bir maç bekliyordum. Daha üçüncü dakikadan itibaren tüm hafta boyunca korktuğum şeyin başımıza geldiğini anladım. Buraya geldiğimizde yaptığımız çalışmalara rağmen birçok oyuncumuz beklentilerimizin altında kaldı. Sakatlıklar da elbette çok beklenmedik durumlardı, bunu da söylememiz gerekiyor. Dokuzuncu haftada beşinci galibiyetimizi aldık, bence bu çok değerli. Ayrıca belirtmeliyim ki bazı durumlara yaklaşırken artık farklı bir zihniyete sahip olmamız gerekiyor" dedi.

DHA Karşıyaka oyuncuları, Yukatel Denizli Basket'i 82-79 yendikleri maçın ardından taraftarı alkışlayarak sahadan ayrıldı.

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