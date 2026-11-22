Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Vatandaşlar uyarıldı
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.
Denizlerde fırtına uyarısı
Batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, salı sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Marmara'da güney ve güney batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması, aynı gün gece saatlerinde ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kuzey Ege'de de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın ise aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen fırtınanın ardından hava normale dönecek.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bildirildi.
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