21:304/02/2026, Çarşamba
DHA
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız yıldız N'Golo Kante’yi taşıyan uçak Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu.

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad takımından transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante, özel uçakla Türkiye’ye geliyor. Kante’yi taşıyan özel uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlarından oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar uçağın nerede olduğunu takip edip yeni transfere kavuşmak için sabırsızlanırken, Kante’yi getiren uçağın 21.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması planlanıyor.




