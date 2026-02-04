Yeni Şafak
N'Golo Kante Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

N’Golo Kante Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayı giymek için serveti elinin tersiyle itti. Suudi Arabistan’da yıllık 25 milyon euro kazanan tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe'den alacağı rakam belli oldu. Peki, N’Golo Kante Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.

N’Golo Kanté, Fenerbahçe’ye transfer oldu ve sarı-lacivertli forma altında yeni bir sayfa açıyor. Transfer resmiyet kazandı; oyuncu Al-Ittihad ile olan sözleşmesini feshederek sarı-lacivertlilerle 2.5 yıllık anlaşma sağladı.


Gazeteci Ömer Çelikbaşlı’nın paylaştığı bilgilere göre, Fransız dünya yıldızı Fenerbahçe’den yıllık 8 milyon euro net maaş alacak, buna ek olarak çeşitli bonuslar alacak.


Bu rakam, Kanté’nin Suudi Arabistan’da Al-Ittihad’da kazandığı yaklaşık 24-25 milyon euro seviyesindeki maaşın oldukça altında kalıyor.


Oyuncu, Fenerbahçe’ye gelmek için büyük bir fedakârlık yaparak maaşında %70 civarında indirime razı oldu ve kulübünün uzatma tekliflerini (hatta 30 milyon euro üzeri rakamları) reddetti.


Bu transferde Kanté’nin duruşu da dikkat çekici: Fulham, Milan, Lens gibi Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri bile geri çevirdi.


Al-Ittihad’daki kalan alacağından feragat ederek (yaklaşık 12 milyon euro civarı) bonservisi bedelsiz veya düşük tutarda (bazı kaynaklarda 7-8 milyon euro arası) Fenerbahçe’ye geçiş sağladı.


Takas unsurları da devredeydi; Youssef En-Nesyri’nin Al-Ittihad’a gitmesiyle süreç hızlandı.


