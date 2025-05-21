Tottenham 3. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelenin 42. dakikasında Tottenham, Johnson'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham şampiyon oldu.

Sevilla, 2006, 2007'de iki, 2014, 2015, 2016'da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı. Sevilla'nın ardından İngiltere'den Tottenham ile Liverpool, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus ve Inter 3. kez bu kupayı kaldırdı.