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Tottenham 3. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

Tottenham 3. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

23:5821/05/2025, Çarşamba
G: 22/05/2025, Perşembe
IHA
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Tottenham 3. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
Tottenham 3. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz takımının karşılaşmasında Tottenham, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelenin 42. dakikasında Tottenham, Johnson'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham şampiyon oldu.


UEFA Avrupa Ligi'nde en çok kupa kazanan Sevilla


Sevilla, 2006, 2007'de iki, 2014, 2015, 2016'da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı. Sevilla'nın ardından İngiltere'den Tottenham ile Liverpool, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus ve Inter 3. kez bu kupayı kaldırdı.

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