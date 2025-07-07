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FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları başlıyor: Fluminense-Chelsea ve PSG-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte maç programı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları başlıyor: Fluminense-Chelsea ve PSG-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte maç programı

19:207/07/2025, Monday
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maç programı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maç programı

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaların yayın bilgileri de belli oldu. Peki Fluminense-Chelsea ve PSG-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yarı final maç programı.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen organizasyonun yarı final maçları yarın ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.


2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

Kupada yarı final maçlarının programı şöyle:

Yarın (8 Temmuz):

22.00 Fluminense (Brezilya)-Chelsea (İngiltere) (TRT1 ve Tabii)

9 Temmuz Çarşamba:

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)- Real Madrid (İspanya) (TRT 1 ve Tabii)

FİNAL NE ZAMAN OYNANACAK?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali , FIFA tarafından düzenlenen erkek kulüp futbol takımları için en önemli yarışmanın 21. edisyonu olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın final maçı olacak . Maçın
13 Temmuz 2025
'te New York City yakınlarındaki East Rutherford , New Jersey'deki Meadowlands Spor Kompleksi'ndeki MetLife Stadyumu'nda oynanması planlanıyor .
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