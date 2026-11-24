Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers'ı 128-111 yendi.
Blazers'ta Deni Avdija, 31 sayı kaydederek galibiyete katkı verdi. Portland adına Donovan Clingan 15 sayı ve 18 ribaunt kaydederken Damian Lillard ve Jrue Holiday ise 18'er sayı attı.
LeBron James'in 23, Tyrese Maxey'nin 22 sayı attığı 76ers'ta sakatlığını atlatan milli oyuncu Adem Bona, parkelere geri dönerken 5 dakika 23 saniye süre alarak 4 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blok kaydetti.
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