A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü üstlenen 48 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden ay-yıldızlı ekipte başantrenör Andrea Mazzon ile yollar ayrılmıştı.

Milliler, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda 11 Kasım'da Karadağ ve 14 Kasım'da İsrail ile karşı karşıya gelecek.