Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Baskonia ise sadece 1 galibiyet alabildi. İspanyol ekibi, 20 takımlı ligde son sırada bulunuyor.