Celtics seriye bağladı
10:30, 02/11/2026, Pazartesi
AA
Jayson Tatum peformansıyla galibiyetin mimarı oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Orlando Magic'i 108-97 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Boston Celtics, Kia Center'da konuk olduğu Orlando Magic'i 108-97 yenerek tamamı art arda olmak üzere 5. galibiyetini aldı.
Celtics'te Jayson Tatum 32 ve Paul George 17 sayıyla oynadı.
Ev sahibi takımda ise Tristan da Silva ve Anthony Black'in 23'er sayısı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.
Spor
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