Doncic'ten 45 sayılık resital
10:25, 02/11/2026, Pazartesi
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Luka Doncic performansıyla geceye damga vurdu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti.
Crypto.com Arena'da Raptors'ı konuk eden Lakers, Doncic'in 45 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla ön plana çıktığı karşılaşmada galibiyete ulaştı.
Sezonun 5. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 19 ve Walker Kessler 16 sayı kaydetti.
Raptors'ta ise Scottie Barnes'ın 29 ve RJ Barrett'ın 22 sayısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.
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Başlıklar :NBALos Angeles LakersToronto Raptors