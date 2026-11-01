Rockets Alperen Şengün'ün 'triple-double'a yaklaştığı maçta Thunder'ı yendi

Toyota Center'da Thunder'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 1 blokla oynadı. Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Jabari Smith Jr 30 ve Marcus Smart 24 sayı kaydetti.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 26 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkısı, sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.

Spurs Wembanyama'nın 43 sayısıyla kazandı

San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 121-111 mağlup etti. Dördüncü galibiyetini alan Spurs'te Victor Wembanyama 43 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 6 blok üretti. Dylan Harper 25 ve De'Aaron Fox 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Ayo Dosunmu 27, Jaden McDaniels ve Jonathan Kuminga 19'ar sayı attı. Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise takımının Charlotte Hornets'ı 109-104 yendiği maçı 2 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.