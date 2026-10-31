Scottie Barnes'in 41 sayısı yetmedi

Scotiabank Arena'da oynanan karşılaşmada Raptors'ta Barnes, 41 sayı, 5 asist ve 5 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Jakob Poeltl 12 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken Immanuel Quickley 17 ve Collin Murray-Boyles 15 sayıyla maçı tamamladı.

Magic'te ise Desmond Bane, 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Franz Wagner de 26 sayı, 11 asistle "double-double" yaparak galibiyete katkıda bulundu.

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