Scottie Barnes'in 41 sayısı yetmedi
10:06, 31/10/2026, Cumartesi
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Scottie Barnes performansıyla geceye damga vurdu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Toronto Raptors, Scottie Barnes'ın 41 sayısına rağmen Orlando Magic'e 121-114 kaybetti.
Scotiabank Arena'da oynanan karşılaşmada Raptors'ta Barnes, 41 sayı, 5 asist ve 5 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.
Jakob Poeltl 12 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken Immanuel Quickley 17 ve Collin Murray-Boyles 15 sayıyla maçı tamamladı.
Magic'te ise Desmond Bane, 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Franz Wagner de 26 sayı, 11 asistle "double-double" yaparak galibiyete katkıda bulundu.
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Başlıklar :NBAScottie BarnesTorontoOrlando Magic