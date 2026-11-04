Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'u ağırlayacak

Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 923. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 922 karşılaşmada 510 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 675. maçını yapacak. Ligdeki 674 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

İki takım Avrupa Ligi'nde 5. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlılar, tamamı son 2 yılda yapılan 4 mücadelenin 1'ini kazanabildi. Paris Basketbol ise rekabetteki 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.