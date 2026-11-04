Türk Telekom'a Tim Schneider'den kötü haber

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'u ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) onuncu haftasında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak. Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Paris Basketbol ise 3 galibiyet alabildi.