Türk Telekom'a Tim Schneider'den kötü haber
15:51, 04/11/2026, Çarşamba
AA
Tim Schneider
Türk Telekom Basketbol Takımı, Alman oyuncusu Tim Schneider'in sağ el bileğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
Türk Telekom Basketbol Takımı'nın Alman oyuncusu Tim Schneider'in sağ el bileğinde kırık tespit edildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Esenler Erokspor maçında sakatlanan Schneider'in, görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ elindeki pisiform kemikte kırık tespit edildiği belirtildi.
Alman basketbolcunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
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