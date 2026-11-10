Wembanyama'dan tarihi performans

San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı devirmeyi başardı.
Tamamı üst üste 9. galibiyetini elde eden Spurs'te 25 dakika sahada kalan Victor Wembanyama, mücadeleyi 40 sayı, 11 ribaunt, 9 blokla bitirdi.
Wembanyama, NBA tarihinde Kareem Abdul-Jabbar ve David Robinson'dan sonra birden fazla maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 8 blok üreten üç oyuncudan biri oldu.
Suns'ta ise Devin Booker'ın 32 sayı, 4 asistlik performansı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.
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