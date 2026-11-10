Wembanyama'dan tarihi performans

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı devirmeyi başardı.

Tamamı üst üste 9. galibiyetini elde eden Spurs'te 25 dakika sahada kalan Victor Wembanyama, mücadeleyi 40 sayı, 11 ribaunt, 9 blokla bitirdi.

Wembanyama, NBA tarihinde Kareem Abdul-Jabbar ve David Robinson'dan sonra birden fazla maçta en az 40 sayı, 10 ribaunt ve 8 blok üreten üç oyuncudan biri oldu.

Suns'ta ise Devin Booker'ın 32 sayı, 4 asistlik performansı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

WEMBY POSTS 40+ POINTS, 10+ REBOUNDS AND 8+ BLOCKS FOR THE SECOND TIME IN A WEEK 🤯 👽 40 PTS (15-19 FGM) 👽 11 REB 👽 9 BLK He joins Kareem and the Admiral as the only players since 1973-74 with multiple 40/10/8 games... and NO ONE has done so in only 25 minutes. https://t.co/QXQv7488ds — NBA (@NBA) November 10, 2026

Reklam Reklam

Spor

Rockets'tan Nuggets'a geçit yok: Alperen Şengün yine sahnede