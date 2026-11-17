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Kulüpler Birliği toplantısının ardından başkan Ertuğrul Doğan, gündemdeki yayın ihalesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kulüplerin yeni yayın ihalesinden beklentisini açıklayan Doğan, hedeflenen rakamın 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ertuğrul Doğan, naklen yayın gelirlerinin Türk futbolu açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

"BEKLENTİMİZ 500 MİLYON DOLAR"

Yayın ihalesiyle ilgili kulüplerin beklentisini paylaşan Doğan, "Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine gelmek. Turkcell'e teşekkür ediyorum. Rekabet ortamının yaratılması konusunda çok önemli çalışmaları oldu. İhaleye ciddi bir rekabet getirecekler." ifadelerini kullandı.

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"CİDDİ BİR FARK VAR"

"İhale konusunu konuşmaya başladığımız zamanla geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi bir fark var. Ama bizim istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. İnşallah kulüplerin beklentisi yerine gelir."

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