Kulüpler Birliği toplantısının ardından başkan Ertuğrul Doğan, gündemdeki yayın ihalesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kulüplerin yeni yayın ihalesinden beklentisini açıklayan Doğan, hedeflenen rakamın 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.
Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ertuğrul Doğan, naklen yayın gelirlerinin Türk futbolu açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
"İhale konusunu konuşmaya başladığımız zamanla geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi bir fark var. Ama bizim istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. İnşallah kulüplerin beklentisi yerine gelir."
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