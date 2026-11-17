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Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunduğu öne sürülen Rus futbolcu Matvey Kislyak için harekete geçtiği belirtildi.

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz hafta CSKA Moskova Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

MATVEY KISLYAK KİMDİR?

CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak, orta sahada görev yapıyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, 1.80 metre boyunda. Kislyak, bu sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Matvey Kislyak'ın transferinde Galatasaray'ın da devrede olduğu öne sürülürken, Fenerbahçe'nin CSKA Moskova Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşme transfer yarışını hareketlendirdi.

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