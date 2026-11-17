Şampiyonlar Ligi’ndeki önemli maç öncesinde sarı-kırmızılı ekip, zeminin korunması adına UEFA’ya yazılı başvuruda bulundu. Galatasaray, zeminin korunması adına İngiliz ekibinin antrenmanını stadyumda yapmamasını talep etti. Hem UEFA hem de Aston Villa, sarı-kırmızılı ekibin bu talebini kabul etti. Böylece Aston Villa, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Rams Park yerine kendi tesislerinde gerçekleştirecek.