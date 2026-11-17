Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'dan ayrılarak sarı-kırmızılı takıma geri dönen 27 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.





Galatasaray'ın 2025 yılının eylül ayında kiralık olarak Vasco da Gama'ya gönderdiği Cuesta için Brezilya ekibi satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Kolombiyalı stoperin yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmesinin önü açıldı.