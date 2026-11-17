Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olması beklenen oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve tedavi için Almanya'ya gideceği öğrenildi.
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'dan ayrılarak sarı-kırmızılı takıma geri dönen 27 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın 2025 yılının eylül ayında kiralık olarak Vasco da Gama'ya gönderdiği Cuesta için Brezilya ekibi satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Kolombiyalı stoperin yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmesinin önü açıldı.
TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GİDECEK
Brezilya basınından Globo'nun haberine göre kalçasından sakatlık yaşayan Carlos Cuesta, tedavi süreci için Almanya'ya gidecek. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın önerdiği bir doktor tarafından Almanya'da muayene edileceği belirtildi.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olması beklenen Kolombiyalı savunmacının yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Cuesta'nın tedavisinin ardından 2027 yılının nisan veya mayıs ayında yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.
GALATASARAY'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Galatasaray, Carlos Cuesta'yı 2025 yılının şubat ayında Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'da toplam 9 karşılaşmada görev alan Cuesta, taraftarların da eleştirilerine maruz kaldı. Sezon sonunda kiralık olarak Vasco da Gama'nın yolunu tutan savunmacının sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılının yazına kadar devam ediyor.
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