Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel, oyuncuların kalitesine ve şehrin desteğine güvendiğini belirterek kırmızı-siyahlı takımı üst sıralara taşımak istediklerini söyledi.

Antrenmandan önce kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklama yapan Demirel, yeni görevi nedeniyle heyecanlı olduğunu, Gaziantep'i de yakından tanıdığını ifade etti.

Gaziantep halkının futbola ilgisini ve takımlarına bağlılığını bildiğini anlatan Demirel, "Gaziantep şehrinden ricam, tüm şehri maçlara bekliyorum. Çünkü bizler çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ama destek olmadan yaptığımız her şey ne yazık ki yarım kalıyor. O yüzden iç sahada oynayacağımız ilk maçta gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar herkesi tribünlerde görmek istiyorum." diye konuştu.

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"Takımda çok yetenekli oyuncular var"

Takımın ligdeki konumunun farkında olduğunu söyleyen Demirel, mevcut oyuncu kadrosunun daha iyi sonuçlar alabilecek kapasitede olduğunu dile getirdi.

Gaziantep FK'nin son haftalarda istediği sonuçları alamamasına rağmen sahada pozisyon üreten bir takım olduğuna dikkati çeken Demirel, şöyle devam etti:

"Ben hem şehre hem de takıma çok güvendim. Çünkü takımda çok yetenekli oyuncular var. Türkiye ligini bilen, uzun süre bu ligde oynamış futbolcularımız bulunuyor. Gençlerden de çok güzel takviyeler yapılmış ancak sonuç alınamamış. Maçlara baktığınızda pozisyona giren bir takımımız var. Futbolda kırılma anları vardır. Bu kırılma anları maalesef hep takımın aleyhine gelişmiş. Bize dönmemiş, hep tersine dönmüş. Bu anlar biraz daha bizim yanımızda olursa, şans da bizden yana olursa, iyi çalışır ve şehrimiz de bizi desteklerse bu takımın üst sıralara çıkacağına inanıyorum. Elbette bu biraz zaman alacak, yarın olacak işler değil. Ancak elimizden geldiği kadar kısa sürede iyi sonuçlar almak istiyoruz."

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Alt sıralardaki rakiplerden puan hedefi

Alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan takımlarla oynayacakları karşılaşmalardan puan çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Demirel, ligin kalan bölümündeki maçların önemine değindi ve "Önümüzdeki Gençlerbirliği maçı, ardından iç sahada ve deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalar var. Deplasmanda karşılaşacağımız takımların birçoğu şu an bizimle benzer durumda, alt sıralardan kurtulmaya çalışan ekipler. İç sahada ise daha zorlu maçlarımız olacak. Ancak iyi çalıştığımız takdirde bu karşılaşmalardan puanlar alabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben Hatayspor'u düşürmedim"

Takımın moral ve motivasyonuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Demirel, göreve başlamasından bu yana futbolcuların antrenmanlardaki istek ve çalışma temposundan memnun kaldığını söyledi.

Deprem bölgesinde ayakta kalan tek takımın Gaziantep FK olduğu hatırlatılınca Demirel, "Hatay'da yaşadığımız süreç, çok zorlu bir süreçti. O süreci de bildiğim için, buradaki insanın, bu bölgenin insanının ne hissettiğini bildiğim için aslında gelmemdeki sebeplerden biri de bu. Ben elimde hiçbir şey yokken Hatayspor'u lige çıkardım. Gerçekten herkes diyor ki 'Volkan hoca Hatay'ı düşürdü.' Ama ben Hatayspor'u düşürmedim. Ben Hatayspor'u aslında lige davet ettim. Ben olmasam Hatayspor ligde olamazdı zaten." diye konuştu.

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