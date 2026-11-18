Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Amed Sportif Faaliyetler, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Hasi yönetiminde antrenman yapıldı
Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki idman, Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Futbolcular koşunun ardından topa sahip olma çalışmasına geçti ve çift kale maç oynadı.
Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Dia Saba da antrenmanda hazırlıklarını sürdürdü.
Diyarbakır temsilcisi, hazırlıklara yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
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