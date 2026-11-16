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Yeni James Bond belli oldu: Batman ve Alacakaranlık'tan 007'ye

19:31, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Robert Pattinson, Amazon MGM Studios'un Denis Villeneuve'ün yöneteceği yeni James Bond filminde 007 karakterini canlandıracak.

İngiliz oyuncu Robert Pattinson, yeni James Bond filminde 007 karakterini canlandıracak. Daha önce Alacakaranlık serisi, Batman ve Tenet gibi filmlerde rol alan Pattinson, Bond karakterinin kendisine emanet edilmesini kariyerinin en büyük onuru olarak nitelendirdi.

Amazon MGM Studios'un yeni James Bond filminde 007 karakterine İngiliz oyuncu Robert Pattinson hayat verecek.

Stüdyodan yapılan açıklamada, filmi Dune ve Blade Runner 2049'un yönetmeni Denis Villeneuve'ün yöneteceği duyuruldu.

Yapımın kadrosu belli oldu

Filmin senaryosunu Steven Knight kaleme alacak. Yapımcılığı Amy Pascal ve David Heyman üstlenirken yürütücü yapımcılık görevi Tanya Lapointe'de olacak.

Villeneuve ise Pattinson'ı yeni James Bond olarak ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yönetmen, oyuncunun karaktere hem klasik Bond ruhunu hem de özgün bir yorum katacağını aktardı.

Pattinson: 007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pattinson, James Bond'u sinema tarihinin efsanevi karakterlerinden biri olarak niteledi.

Oyuncu, "007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru. Bana güvendikleri için Denis, Amy, David, Tanya ve Amazon MGM Studios'taki herkese minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek bile yaşadığım heyecanı anlatmaya yetmez. Bu işbirliğinden ve böylesine harika bir ekiple çalışacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bağımsız sinemadan büyük yapımlara uzanan kariyer

Robert Pattinson, 1986'da İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2005 yapımı Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde Cedric Diggory karakteriyle adım attı.

2008-2012 yılları arasında beş filmden oluşan Alacakaranlık serisinde vampir Edward Cullen'ı canlandırarak dünya çapında tanındı. Ardından kariyerini farklı türlerdeki yapımlarla şekillendirmeye yöneldi.

David Cronenberg'in yönettiği Cosmopolis (2012), David Michod imzalı The Rover (2014) ve Safdie Kardeşler'in Good Time (2017) filmlerinde rol aldı. Bağımsız sinemadaki bu performanslarıyla oyunculuk yelpazesini genişletti. Willem Dafoe ile başrolü paylaştığı, Robert Eggers imzalı The Lighthouse (2019) de dikkat çekti. Christopher Nolan'ın Tenet (2020) filminde ise Neil karakterini canlandırdı.

Matt Reeves'in yönettiği The Batman (2022) filminde Bruce Wayne ve Batman'e hayat veren Pattinson, Bong Joon Ho'nun bilim kurgu filmi Mickey 17 (2025) ile Jennifer Lawrence'la birlikte rol aldığı Die, My Love (2025) yapımlarıyla sinema kariyerini sürdürdü.

Oyuncu, 2026'da vizyona giren The Drama filminde Zendaya ile başrolü paylaşıyor. Christopher Nolan'ın The Odyssey filminde ise Antinous karakterini canlandırdı. Pattinson'ın Denis Villeneuve imzalı Dune: Part Three filminde de rol alması bekleniyor.


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Başlıklar :robert pattinsonjames bonddenis villeneuveamazon mgm studios
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Yeni James Bond belli oldu: Batman ve Alacakaranlık'tan 007'ye
Robert Pattinson, Amazon MGM Studios'un Denis Villeneuve'ün yöneteceği yeni James Bond filminde 007 karakterini canlandıracak.
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