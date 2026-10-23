Kazım Koyuncu’nun hayatı film oldu: Ünlü oyuncu rolü için 19 kilo verdi
15:38, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yayınlanan ilk tanıtımda, Üzümoğlu’nun canlandırdığı Kazım, elinde gitarıyla Kazım Koyuncu’nun “Gelavera Deresi” şarkısının giriş melodisini çalıyor.
Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu’nun hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Kazım: Yarım Kalan" filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Filmde Kazım Koyuncu’ya hayat veren ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, fiziksel değişimi ve 19 kiloluk zayıflama süreciyle dikkat çekti.
Kendi sesini bulma arayışını dünyayı daha iyi bir yer yapma sevdasıyla birleştiren Karadenizli efsane sanatçı Kazım Koyuncu’nun ilham veren hikayesi sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in yönettiği film, sanatçının müziğini ve mücadelesini bugünün dünyasına taşımayı hedefliyor.
ROLÜ İÇİN İNANILMAZ DEĞİŞİM
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, efsanevi sanatçıyı canlandırabilmek adına yoğun bir hazırlık döneminden geçti. Rolünün hakkını verebilmek ve Kazım Koyuncu’nun fiziksel görünümüne yaklaşabilmek için tam 19 kilo veren Üzümoğlu’nun bu adanmışlığı sosyal medyada gündem oldu.
- Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve beğeni yağan ilk tanıtımda, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun canlandırdığı Kazım, yarı karanlık bir odada açık pencerenin önünde elinde gitarıyla "Gelavera Deresi" şarkısının giriş melodisini çalıyor. Tanıtımdaki akustik tınılar ve atmosfer, Kazım Koyuncu severleri heyecanlandırdı.
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