Kazım Koyuncu’nun hayatı film oldu: Ünlü oyuncu rolü için 19 kilo verdi

Sinemada ihtiyarlara yer var

Sinema sadece gençlerin anlatıldığı ya da izlediği bir alan değil. Yaşlanan dünya nüfusu ile izleyici de yaşlanıyor. Filmlerin konusu da hep gençlere yönelik olacak değil ya. Öyle filmler var ki, hayata dair manifesto niteliğinde.