Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, sınırlı imkanlarla ortaya koyduğu eserler, kendine özgü anlatım dili ve güçlü hayal dünyasıyla Türk sinemasında iz bırakırken, sinema anlayışı ve filmleriyle genç sinemacılara ilham vermeyi sürdürüyor.

Uluçay, çocukluk yıllarında köylerine gelen gezici film gösterim ekibi sayesinde tanıştığı sinemaya duyduğu ilgiyi küçük yaşta üretime dönüştürdü; henüz 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile sinema makinesi yapmaya girişti.

Köy gösterimlerinden ilk uzun metraja

Uluçay ve arkadaşları, topladıkları film parçalarıyla köylerinde gösterimler düzenledi, ardından "Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu"nu kurdu.

Reklam Reklam

Profesyonel sinema eğitimi almayan Uluçay, sinemanın yanı sıra farklı işlerde çalışarak yaşamını sürdürürken kısıtlı teknik imkanlarla film üretmeye başladı.

Sinema yolculuğu 1993'te çektiği "Optik Düşler" adlı kısa filmle başladı; "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak", "Bizim Köyün Orta Yeri Sinema", "Minyatür Kosmos'da Rüya" ve "İnci Deniz Dibinde" gibi filmlere de imza attı.

2004'te izleyiciyle buluşan ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" oldu.

Çocukluk anılarından ve yaşadığı çevreden izler taşıyan yapım, bir köyden kasabaya çalışmaya giden iki çocuğun sinema tutkusunu konu edindi.

Reklam Reklam

Yapım, ulusal ve uluslararası festivallerde doğal anlatımı, amatör oyuncuları ve özgün sinema diliyle ilgi gördü ve çok sayıda ödüle layık görüldü.

Uluçay, sağlık sorunları nedeniyle 2007'de çekimlerine başladığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmini tamamlayamadı.

Beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da 30 Kasım 2009'da 54 yaşında hayatını kaybetti; ardında kendine özgü bir sinema anlayışı ve etkili eserler bıraktı.

Kanal D Anadolu Ajansı Türk sinemasında kendine özgü anlatım dili, güçlü hayal dünyası ve sınırlı imkanlarla ortaya koyduğu eserleriyle iz bırakan yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, sinema anlayışı ve filmleriyle genç sinemacılara ilham vermeyi sürdürüyor.

Sünbül, Uluçay'ı genç sinemacılar için örnek gösterdi

Yönetmen Nuray Kayacan Sünbül, yaptığı açıklamada, Ahmet Uluçay'ın sinemasını farklı kılan en önemli özelliklerden birinin anlatacak bir derdinin olması ve bunu kendine özgü bir sinema diliyle ifade edebilmesi olduğunu söyledi.

Reklam Reklam

Sünbül, Uluçay'ın çağının ötesinde bir sinemacı olmasına rağmen yaşadığı çağdan, coğrafyadan ve kültürden kopmadığını belirterek, "Kendi kültürünü temsil ederken aynı zamanda ona dışarıdan bakabilen, eleştirel mesafesini koruyabilen, tarafgirliğe düşmeden insanı kendi gerçekliği içerisinde anlatabilen bir yönetmendir." dedi.

Uluçay'ın ekonomik yoksunluklara, sinema eğitimi alamamasına ve teknik yetersizliklere rağmen döneminin sinema anlayışını aşan bir film ortaya koyduğuna dikkati çeken Sünbül, "Bu yönüyle Ahmet Uluçay, özellikle genç sinemacılar için çok önemli bir örnektir. Sinema yapmanın önündeki maddi ve teknik imkansızlıkların birer bahaneye dönüşmemesi gerektiğini, yetkin bir yönetmenin son derece sınırlı koşullarda da nitelikli eserler ortaya koyabileceğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Sünbül, sinemanın özgün bakış açısı, gözlem yeteneği, estetik duyarlılık ve düşünsel derinlik gerektiren bir sanat olduğunu söyleyerek, bugün teknoloji film çekmeyi kolaylaştırsa da iyi bir film yapmanın aynı ölçüde kolaylaşmadığını vurguladı.

Reklam Reklam

Sünbül, "Ahmet Uluçay'ın Türk sinemasına bıraktığı en kıymetli miras, çektiği filmler kadar, henüz çekilmemiş filmlere de ilham veren sinema serüvenidir." görüşünü paylaştı.

Kanal D Anadolu Ajansı Türk sinemasında kendine özgü anlatım dili, güçlü hayal dünyası ve sınırlı imkanlarla ortaya koyduğu eserleriyle iz bırakan yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, sinema anlayışı ve filmleriyle genç sinemacılara ilham vermeyi sürdürüyor.

Kabil, Uluçay'ın filmlerindeki özgünlüğü anlattı

Sinema eleştirmeni İhsan Kabil de Ahmet Uluçay'ın hayatını sinemayla özdeşleştiren, yaşadıklarını ve gördüklerini sinematografik olarak tecrübe eden bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Kabil'e göre Uluçay, 1990'ların ilk yarısından itibaren çektiği kısa filmleri uzun metrajlı bir yönetmenin hassasiyetiyle ele aldı; bu çalışmalar sinemanın estetik boyutunu gözeten özgün görsel eserlerdi.

Kabil, Uluçay sineması ile ilgili şu değerlendirmesinde bulundu: "Herhangi bir özel efekte veya bilgisayar destekli animasyona tevessül etmeden, el marifetiyle yaptığı fantastik imgelerle organik sinemanın belki de son misallerini veriyordu. Bu kısa filmlerin her birinde çizdiği karakterler ve imgeler sembolik ve mecazi değerlerinin yanında filmlerin adları da dahil olmak üzere ikonik bir vücut buluşa dönüşüyordu."

Kabil'e göre "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmi, Uluçay'ın sinema tutkusunu bir ölçüde karşılayabildi.

Kabil, Uluçay'ın sinema anlayışının genç yönetmen adayları için önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi; yönetmenin eserlerinde bu toprakların irfan ve hikmet geleneğinin izlerinin görüldüğünü, metafizik ve mistik atmosferin sahici karakterlerle buluştuğunu aktardı.

Kabil, "Hem seçkin film takipçilerine hem de genel seyirci kitlesine hitap edebilecek bir çıkış olarak Türk sinemasında özgün bir yerdedir." dedi.

Kanal D Anadolu Ajansı Türk sinemasında kendine özgü anlatım dili, güçlü hayal dünyası ve sınırlı imkanlarla ortaya koyduğu eserleriyle iz bırakan yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, sinema anlayışı ve filmleriyle genç sinemacılara ilham vermeyi sürdürüyor.

Tunç, Uluçay'ı ulu nehirlere benzetti

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç ise Ahmet Uluçay'ın sinemasını, kendi kültürünün, coğrafyasının ve değerlerinin anlatımını merkeze alan bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Tunç, Uluçay'ın Türk sinemasında var olma mücadelesine dair "Her türlü dudak bükmeyi, küçümsenmeyi, dışlanmayı, imkansızlığı göze alıp sinemada var olma savaşının cihangiridir. Kısa filmleri, 'Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak' şaheseri sinemamızın kısır döngüden nasıl kurtulacağının işaret taşıdır." diye konuştu.

Tunç, Uluçay'ın sinemada mecaz ve menkıbe geleneğini keşfettiren yönetmenlerden biri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Ahmet Uluçay sinema sanatına zengin mecaz ve menkıbe geleneğimizi keşfettiren, filmleriyle ilk konuşan yönetmendir. Bütün hayatı sinemamızın yönsüz taklitçiliğini, köklü, kimlikli anlatı dilimize yöneltmek cihangirliğiyle geçmiştir. Uluçay'ı, Anadolu'yu il il dolaşıp, kendi gözünden, kendi suyundan, rahmetinden, bereketinden büyüyerek deryalara ulaşan ulu nehirlerimize benzetiyorum. Sinemamız bu gün saplandığı kısır döngüden kurtulmak için Ahmet Uluçay gibi mumdan gemilerle yol alıp, ateşten denizler geçen ödünsüz ve gözü pek kahramanlar bekliyor."

Kanal D Anadolu Ajansı Türk sinemasında kendine özgü anlatım dili, güçlü hayal dünyası ve sınırlı imkanlarla ortaya koyduğu eserleriyle iz bırakan yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, sinema anlayışı ve filmleriyle genç sinemacılara ilham vermeyi sürdürüyor. Uluçay'ın ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", 2004'te izleyiciyle buluştu. Çocukluk anılarından ve yaşadığı çevreden izler taşıyan film, bir köyden kasabaya çalışmaya giden iki çocuğun sinema tutkusunu konu edindi. Doğal anlatımı, amatör oyuncuları ve özgün sinema diliyle ulusal ve uluslararası festivallerde ilgi gören yapım, çok sayıda ödüle layık görüldü.

Hayat

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Feyza Civelek'in yeni dizisi belli oldu: 'Güneş' karakteriyle dönüyor

Hayat

Sahte şurup reklamında doktorun sesi yapay zekayla taklit edildi

Hayat

Fizik tedavi sonrası ameliyatlık oldu: Hastane hakkında suç duyurusu