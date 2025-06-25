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Kastamonu'da günlerdir aranan kayıp engelli şahıs sağ bulundu

Kastamonu'da günlerdir aranan kayıp engelli şahıs sağ bulundu

23:1425/06/2025, Çarşamba
IHA
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Sağ bulunan vatandaş polis ekiplerince ailesine teslim edildi.
Sağ bulunan vatandaş polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Kastamonu'da kulaklarında işitme kaybı bulunan ve kayıp olarak aranan 61 yaşındaki vatandaş, Cide Otogarında bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden ve 5 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki işitme engelli şahıs, Cide otogarında bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde ikamet eden ve kulaklarında işitme kaybı bulunan 61 yaşındaki Salih Mühremin Çay, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı sonrası kayıp Salih Mühremin Çay'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından 5 gündür her yerde aranan işitme engelli Salih Mühremin Çay, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cide Otogarında bulunarak ailesine teslim edildi.



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