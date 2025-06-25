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Kastamonu'da 45 kilogram sağlıksız midye ele geçirildi

Kastamonu'da 45 kilogram sağlıksız midye ele geçirildi

13:2825/06/2025, Wednesday
IHA
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Mideyeler İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrollerinin ardından imha edildi.
Mideyeler İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrollerinin ardından imha edildi.

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimde, soğuk zinciri bozulmuş 45 kilogram işlenmiş midyeyeye el konuldu.

Kastamonu Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli güvenlik ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uygun saklama şartlarında muhafaza edilmeyen 45 kilogram midye ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, uygunsuz şartlarda taşınan midyelerin halk sağlığını tehdit edebileceği belirlendi. Midyeler İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrollerinin ardından imha edildi.




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