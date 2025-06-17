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Kastamonu haber: İki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kastamonu haber: İki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

20:1817/06/2025, الثلاثاء
G: 17/06/2025, الثلاثاء
IHA
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İki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
İki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da il merkezi ile Taşköprü ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Çevreyolu Tosya Işıklı Kavşağında B.Y. idaresindeki 41 AVG 612 plakalı hafif ticari araç ile Y.S. yönetimindeki 37 ABM 341 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Taşköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kardeşlik Parkı önünde meydana gelen kazada ie Kardelen Y. idaresindeki otomobil ile İlhan E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Kardelen Y., yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#Kastamonu
#Trafik kazası
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