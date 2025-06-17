Kastamonu haber: İki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Çevreyolu Tosya Işıklı Kavşağında B.Y. idaresindeki 41 AVG 612 plakalı hafif ticari araç ile Y.S. yönetimindeki 37 ABM 341 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.