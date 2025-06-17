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Kastamonu'da zehir tacirlerine operasyon

Kastamonu'da zehir tacirlerine operasyon

23:4617/06/2025, Salı
G: 18/06/2025, Çarşamba
AA
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Gözaltına alınan şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Kastamonu'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda iki kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bozkurt ilçesinde B.K. ve Y.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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