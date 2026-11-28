Çoğunlukla Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında yaşadığı bilinen mavi yengeç, Zonguldak açıklarında balıkçıların ağına takıldı ve suya geri bırakıldı.

Karadeniz açıklarında nadir görülen mavi yengeci, Kozlu ilçesinde balıkçılık yapan Batur Hamarat (52) ve Şendoğan Arık (51) yakaladı.

Canlı olarak yakalanan yengeç, balıkçılar tarafından daha sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Kış aylarında nadiren görülüyor

Zıpkın ve balık avcısı Batur Hamarat, kış aylarında denizin soğuması ile beraber Karadeniz’in muhtelif yerlerinde çok nadir de olsa mavi yengeç gördüklerini belirtti.

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Hamarat, “Zonguldak bölgesi haricinde bazı yerlerde de ağlara takıldı. Canlı olarak yakaladık, çekimini yaptık, daha sonra denize geri bıraktık. Buraya Saroz Körfezi’nden geliyorlar. Çünkü; Ege ve Akdeniz’de yaşayan bir tür. Marmara’da yaşayan arkadaşlarımız bu popülasyonun Marmara’da da artış gösterdiğini, artık hatırı sayılır şekilde bazı bölgelerde de görüldüğünü söylüyorlar. Karadeniz’e geçişinin tek noktası da orası. Yüksek lihtimalle Marmara’dan bu taraflara yürüyor.” dedi.

DHA Zonguldak açıklarında Kozlu'da balıkçılık yapan Batur Hamarat ve Şendoğan Arık'ın ağına takılan nadir mavi yengeç, canlı yakalanıp denize geri bırakıldı.

Karadeniz’de 2 yıldır ara ara rastlanıyor

Balıkçı Şendoğan Arık ise son yıllarda Karadeniz sularında mavi yengece rastladıklarını söyledi.

Arık, şöyle devam etti: “Uzun yıllardır ticari olarak deniz faaliyeti yapıyorum. Mavi yengeç normalde Saroz Körfezi’nde yoğun olarak yaşamını sürdüren bir cins. Hem Saroz Körfezi hem Ege’de yaşıyor. Son yıllarda Marmara’daki arkadaşlar da gördüklerini söylüyorlardı. Karadeniz’de 2 yıldır ara ara olmak şartıyla rastlıyoruz. Görsel amaçlı denizden çıkarıp videosunu çekip geri bırakıyoruz. Denizdeki dengeler değişti. Isıya mı yoksa popülasyona mı dayalı? Ekolojik denge değişiyor.”

DHA Zonguldak açıklarında balıkçılar Batur Hamarat ve Şendoğan Arık'ın yakaladığı nadir mavi yengeç, çekimi yapılıp denize geri bırakıldı

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