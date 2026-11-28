Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Meltem Tor, Zonguldak'ın solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi. Türkiye'de her yıl 40-45 bin civarında yeni akciğer kanseri tanısı konulduğunu belirten Tor, sigara tüketimi, hava kirliliği ve madencilik faaliyetlerinin Zonguldak'ta akciğer hastalıklarının yaygın görülmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla "Emeğin Başkentinde Akciğer Sağlığı İçin 25 Yıl" temasıyla 1. Karaelmas Akciğer Günleri düzenlendi. BEUN Hastanesi Şebnem Kargı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve 27-29 Kasım tarihleri arasında devam edecek sempozyumda Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenler, göğüs hastalıklarına ilişkin klinik deneyimlerini ve bilimsel çalışmalarını paylaşacak.

"Zonguldak, solunum hastalıklarından ölümlere bakıldığı zaman il bazında tüm Türkiye'de birinci sırada yer alan bir şehir"

Zonguldak'ta solunum hastalıklarının yaygın görülmesinin nedenlerini anlatan Prof. Dr. Müge Meltem Tor, kentte özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri ve akciğer sertleşmesi olarak bilinen interstisyel akciğer hastalıklarının yaygın olduğunu belirterek şöyle konuştu:

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"Maalesef Zonguldak, solunum hastalıklarından ölümlere bakıldığı zaman il bazında tüm Türkiye'de birinci sırada yer alan bir şehir. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Yoğun sigara tüketen bir şehir, artı hava kirliliği çok yoğun oranda yaşanıyor bazı bölgelerde. Bunun dışında ciddi sayıda madencilik yapan bir popülasyon var. Bütün bunlar bir araya gelince bölgemizde özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve akciğer kanseri ve akciğer sertleşmesi olarak bilinen interstisyel akciğer hastalıkları oldukça yaygın gözükmekte."

Türkiye'de yılda 40-45 bin yeni akciğer kanseri tanısı konuluyor

Türkiye'nin özellikle erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı bakımından dünyadaki durumuna değinen Tor, BEUN Hastanesinde gerçekleştirilen bronkoskopik işlemler ile akciğer kanserinin tanı ve evreleme süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Tor, şunları söyledi:

"Türkiye zaten özellikle erkeklerde akciğer kanseri insidansı açısından maalesef çok talihsiz bir sırada tüm dünyaya bakıldığı zaman. Her yıl 40 binin, 45 bin civarında yeni akciğer kanseri tanısı konuluyor Türkiye'de ve bizim hastanemizde de senede yaklaşık 700 bronkoskopik işlem yapıyoruz. Endobronşiyal ultrasonografi dediğimiz özellikle de tanısal yöntemle akciğer kanseri hastalarının tanısı ve tedavisi sürecindeki önemi olan evrelemesine katkıda bulunuyoruz. Sayılara baktığımızda ayda en azından 5 vaka yapıyoruz ve her gün en azından 4-5 vakanın yüzde 60'ı akciğer kanseri ön tanısıyla işlem yapılan hastalar. Her 100 bin kişide Türkiye'de 60-70 civarında akciğer kanseri, yeni akciğer kanseri vakaları yılda bildiriliyor. Dolayısıyla Zonguldak da bu bakımdan çok talihsiz bir bölge."

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"Hastalar dışarıdan hizmet almak zorunda kalıyorlar"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinin üçüncü basamak kanser merkezi olmasına rağmen hastaların bazı moleküler ve genetik tetkikler için dışarıdan hizmet almak zorunda kaldığını ifade eden Tor, bölgesel kanser merkezlerinin moleküler ve genetik altyapısının oluşturulması gerektiğini söyledi. Kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinde genetik çalışmaların önemine değinen Tor, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte maalesef burası bir üçüncü basamak kanser üssü olmasına rağmen birtakım moleküler ve genetik tetkikler için hastalar yine dışarıdan hizmet almak zorunda kalıyorlar. Moleküler ve genetik altyapısının özellikle bu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi gibi bir üçüncü basamak kanser merkezinde olmazsa olmazlarını büyüklerimize, idarecilerimizin bu planlaması aslında bütün Türkiye sathında bölgesel kanser merkezlerinin yanı sıra bu moleküler ve genetik çalışmaları yürüten merkezlerin de sistem içinde olması son derece önemli. Çünkü gelecekte kişiye özel, özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş tedaviler gündeme gelecek ve bunlar için de mutlaka genetik çalışmaların yapılması gerekiyor."

25 yılda 26 göğüs hastalıkları uzmanı yetiştirildi

Zonguldak'ta 2001 yılında kurulan Göğüs Hastalıkları Kliniğinin bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları anlatan Tor, klinikte 26 göğüs hastalıkları uzmanı yetiştirdiklerini belirtti. Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü Zonguldak'ta göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapmanın sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Tor, şunları kaydetti:

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"2001'de burada Göğüs Hastalıkları Kliniği kuruldu. Geçmişten bugüne baktığımızda çok kıymetli arkadaşlarla çalıştık. 26 göğüs hastalıkları uzmanı mezun ettik. Çok fazla sayıda öğrencilerle staj yaptık, onlara göğüs hastalıklarının nosyonlarını öğrettik ve bölgemizde bildiğiniz gibi solunum hastalıklarından ölümler çok yüksek düzeyde. Burada ciddi bir akciğer hastalığı sorunu var, akciğer sağlığının sorunu var. Dolayısıyla maden bölgesi. Bu bakımdan Zonguldak'ta göğüs hastalıkları uzmanı olmak çok anlamlı, kıymetli, çok sorumluluk gerektiren bir durum açıkçası. Bugüne kadar burada akciğer sağlığını iyileştirmeye yönelik, meslek hastalıklarının erken tanısına yönelik çok kıymetli çalışmalar yaptık tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte."

"Bölgenin akciğer sağlığını tekrar masaya yatıracağız"

Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda bölgedeki akciğer sağlığı sorunlarının, klinik deneyimlerin ve araştırma sonuçlarının ele alınacağını anlatan Tor, "1. Karaelmas Akciğer Günleri adı altında düzenlediğimiz bu sempozyuma Türkiye'nin değişik illerinden çok kıymetli hocalarımız bilimsel birikimlerini bizlerle paylaşmak üzere, toplantımıza bilimsel katkı vermek üzere burada olacaklar" dedi.

Tor, "Hem klinik deneyimlerimizi, araştırma sonuçlarımızı kıymetli misafirlerimizle birlikte burada tartışacağız ve bölgenin akciğer sağlığını tekrar masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

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"Sigarasız bir hayatı tercih etmeliler"

Hastalara sigarayı bırakmaları çağrısında bulunan Tor, sempozyumda göğüs hastalıklarının bir uzmanlık alanı olarak geçmişten geleceğe ele alınacağını belirterek, "Hastalarımızın bilinçli olması lazım. Öncelikle tabii ki sigarayı bırakmalılar. Sigarasız bir hayatı tercih etmeliler" diye konuştu.

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