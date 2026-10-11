Hindistan'da havada yangın paniği: Yolcu uçağında elektronik cihaz alev aldı

Hindistan hava sahasında seyir halinde olan yolcu uçağında elektronik cihazın alev alması sonucu gökyüzünde korku dolu anlar yaşandı.

Olay, Hindistan'ın önde gelen hava yolu şirketlerinden IndiGo'nun Delhi'den Chennai kentine gitmek üzere havalanan 6E6115 sefer sayılı Airbus A321neo tipi yolcu uçağında meydana geldi. Uçuş sırasında bir yolcunun çantasında veya elinde bulunan elektronik cihaz henüz bilinmeyen bir nedenle birdenbire duman çıkarmaya ve alev almaya başladı.

Kabin ekibinden yangın tüpüyle anında müdahale

Kabinde dumanların yükselmesi ve yanık kokusunun yayılmasıyla birlikte yolcular arasında çığlıklar yükselerek büyük panik oluştu. Durumu hızla fark eden kabin ekibi, acil durum eğitimi kapsamında taşınabilir yangın söndürücülerle alevlere zamanında müdahale etti. Profesyonelce yürütülen müdahale sayesinde alevler koltuklara ve uçağın iç kaplamalarına sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Haydarabad Havalimanı'na acil iniş yapıldı

Kabin amirinin durumu kokpite bildirmesinin ardından kaptan pilotlar güvenlik prosedürlerini devreye sokarak en yakın uygun meydan olan Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı kulesiyle irtibata geçti. İniş önceliği alan uçak, Haydarabad'a güvenli ve sorunsuz bir şekilde acil iniş gerçekleştirdi.

İndigo hava yolu şirketinden yapılan resmi açıklamada, kabin personelinin eğitimlerine uygun şekilde soğukkanlılıkla müdahale ettiği, yolcuların Chennai'ye ulaştırılması amacıyla yedek bir uçağın tahsis edildiği bildirildi. Yangına yol açan cihazın bir taşınabilir şarj cihazı (powerbank) lityum-iyon bataryasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulurken, sivil havacılık yetkilileri olayla ilgili teknik inceleme başlattı.